21 يونيو.. انطلاق النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية

تعقد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، يومي 21 و22 يونيو المقبل، تحت عنوان «أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي.. مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة»؛ وذلك انعكاسًا لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الأفريقي خلال المرحلة الدقيقة التي تشهدها العلاقات الدولية.

دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب

وستتطرق نقاشات النسخة الثالثة، التي ستعقد بشكل هجين «افتراضي وحضوري» في القاهرة، إلى عدد من الأولويات الهامة للقارة الأفريقية، مثل دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائي، والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

كما تكتسب نسخة المنتدى هذا العام مكانة خاصة؛ لكونها محطة هامة على صعيد الإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر هذا العام، إذ ستسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية في أفريقيا، وذلك استنادًا إلى دور مصر الرائد في تعزيز التعاون الدولي والأفريقي في مجال السلم والأمن من ناحية، وفي مجال تغير المناخ من ناحية أخرى.

عملية الإعداد للنسخة الثالثة من المنتدى

وبدأت عملية الإعداد للنسخة الثالثة من المنتدى، من خلال عدد من ورش العمل التي سينتج عنها توصيات محددة يتم تقديمها إلى المنتدى.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر، بادرت بإطلاق «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، وفي إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، وقد تم تنظيم نسختين سابقًا من المنتدى، الذي يعد منصة رفيعة المستوى تجمع رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وطرح حلولًا شاملة ومبتكرة للتصدي لها سعيًا إلى تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

ويضطلع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناءً السلام بمهام السكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان.