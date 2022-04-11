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محمود مسلم

سامح شكري يتوجه إلى واشنطن لبحث القضايا المشتركة

كتب:

الوطن
11:32 م | الإثنين 11 أبريل 2022
وزير الخارجية سامح شكرى

وزير الخارجية سامح شكرى

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، وذلك في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كل أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال وجوده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة.

شكري يبحث مع رئيس المفوضية الأوروبية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

وبالأمس، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، بالقاهرة، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ فرانز تيمرمانز، والذي كان يرافقه وفد من كبار مسؤولي ومفاوضي الاتحاد الأوروبي.

وخاض الجانبان مشاورات موسعة تضمنت الاستعدادات لـ COP27 والقضايا ذات الصلة، بجانب آليات تنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء ودعم عملية التحول المناخي العادل مع التركيز على القارة الإفريقية.

كما بحثا آفاق تعزيز أطر التعاون الثنائي والإقليمي بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الأساسية لتسريع الانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومرنة وخالية من الانبعاثات، بما في ذلك إمكانية دعم توليد المزيد من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتكيُف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه والموارد الأخرى بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، وكذلك الصفقة الأوروبية الخضراء.

 

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