شكري يستهل زيارته لأمريكا بحلقة نقاشية حول العلاقات بين القاهرة وواشنطن

استهل وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة في حلقة نقاشية، اليوم، ينظمها معهد الشرق الأوسط تحدث خلالها عن عمق العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة، ورؤية مصر تجاه أبرز التحديات والقضايا التي تشهدها المنطقة، ودور مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بحسب ما كتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على تويتر.

تفاصيل زيارة شكري إلى واشنطن

وكان شكري توجه مساء أمس في زيارة رسمية إلى واشنطن تأتي في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أطر العلاقات الاستراتيجية بينهما، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.