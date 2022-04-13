وزير الخارجية الأمريكي يهدي شكري خطابين لاعتراف الولايات المتحدة باستقلال مصر

حرص وزير الخارجية الأمريكي على تسليم الوزير سامح شكري هدية لمصر تخليدا للذكرى المئوية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري بوزير الخارجية الأمريكي، اليوم 13 إبريل الجاري، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واعتزازا بالعلاقات المصرية الأمريكية.

وهي عبارة عن نسخة لخطابيّن؛ أحدهما خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها والوثيقة المنشئة للعلاقات موجّهة من الرئيس الأمريكي آنذاك وارن هاردينج إلى الملك أحمد فؤاد، والآخر خطاب من وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت تشارلز هيوز إلى عبدالخالق ثروت باشا لتهنئته على الاستقلال.