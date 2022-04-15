رئيس التحرير

محمود مسلم

فريق عمل «كريزي تاكسي» أمام تحقيقات النيابة

كتب:

جيهان عبد العزيز وهبة هشام
11:24 م | الجمعة 15 أبريل 2022
برنامج كريزي تاكسي

برنامج كريزي تاكسي

تباشر النيابة العامة التحقيق مع الممثل إبراهيم السمان مقدم فكرة برنامج "كريزي تاكسي"، وفريق العمل وصاحب السيارة الأجرة.

وكان المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بقيام سيارة أجرة بخطف شخص بمنطقة جامعة الدول العربية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحة الواقعة.

برنامج كريزي تاكسي وراء الواقعة

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن السيارة الأجرة تابعة لبرنامج "كريزي تاكسي"، وأن طاقم البرنامج كان وراء الواقعة وأنها كانت من أجل الترفيه.

وأجرت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية مراجعتها لتراخيص التصوير وتراخيص السيارة الأجرة المستخدمة في فكرة البرنامج.

القبض على طاقم عمل "كريزي تاكسي"

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الممثل إبراهيم السمان مقدم البرنامح و3 آخرين من طاقم عمل البرنامج وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

بلاغ يتهم فريق برنامج «كريزي تاكسي» بخطف شخص بشارع جامعة الدول

مخرجة "كريزي تاكسي": واجهنا العديد من المواقف الصعبة أثناء التصوير

"عليشتين".. خليفة أينشتين سائق بشوارع القاهرة في "كريزي تاكسي"

في رمضان.. عرض الجزء الثاني من "كريزي تاكسي" على Watch it

"كريزي تاكسي" على منصة "Watch IT" في رمضان

إبراهيم السمان: جزء جديد من "كريزي تاكسي" قريبا

إبراهيم السمان عن ظهور ممثلين إعلانات في "كريزي تاكسي": قابلتهم صدفة
بقلم جيهان عبد العزيز وهبة هشام