فريق عمل «كريزي تاكسي» أمام تحقيقات النيابة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع الممثل إبراهيم السمان مقدم فكرة برنامج "كريزي تاكسي"، وفريق العمل وصاحب السيارة الأجرة.

وكان المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بقيام سيارة أجرة بخطف شخص بمنطقة جامعة الدول العربية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحة الواقعة.

برنامج كريزي تاكسي وراء الواقعة

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن السيارة الأجرة تابعة لبرنامج "كريزي تاكسي"، وأن طاقم البرنامج كان وراء الواقعة وأنها كانت من أجل الترفيه.

وأجرت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية مراجعتها لتراخيص التصوير وتراخيص السيارة الأجرة المستخدمة في فكرة البرنامج.

القبض على طاقم عمل "كريزي تاكسي"

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الممثل إبراهيم السمان مقدم البرنامح و3 آخرين من طاقم عمل البرنامج وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.