حكم سماع الموسيقى في رمضان.. وكيل وزارة الأوقاف الأسبق: أمر مكروه

حكم سماع الموسيقى في رمضان، من الأسئلة التي يكثر البحث عنها خلال شهر رمضان، فشهر رمضان هو خير شهور العام، وأقرب الشهور العربية إلى قلوب المسلمين، وفي هذا الوقت تزداد الأسئلة حول الأمور الممنوعة، وأبرزها حكم سماع الموسيقى في رمضان، حرصًا من العباد على الابتعاد عن المعاصي والاجتهاد في طاعة الله عز وجل لاغتنام ثواب هذا الشهر المبارك.

حكم سماع الموسيقى في رمضان

وعن حكم سماع الموسيقى في رمضان قال وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، سالم عبد الجليل، خلال حديث لـ«الوطن» إن الأمور الحياتية كافة لها وجهان، جانب مباح وجانب محرم، مشيرًا إلى أنه في شهر رمضان يسعى المسلمين إلى التقليل حتى من الأمور المباحة وليس فقط الأمور المحرمة، حيث قال: «كل شيء به المباح وبه الحرام، وفي شهر رمضان يسعى المسلم إلى تقليل حتى المباح، فنحن نصوم عن الطعام والشراب».

سماع الموسيقى في رمضان مكروه

واستكمل الحديث عن حكم سماع الموسيقى في رمضان أوضح «عبدالجليل»، أن سماع الموسيقى في رمضان من الأمور المكروهة، حيث إن رمضان يعد موسم العبادة والحسنات والطاعة، والمؤمن عادة ما يسعى إلى القيام بكل الأمور التي يمكن أن يجني منها حسنات، حيث قال: «شهر رمضان هو موسم الحسنات، وفي هذا الشهر يسعى العديد من العباد إلى تحصيل حسنات وثواب بقدر المستطاع، والحرص على القيام بكل الأعمال التي لها ثواب، والابتعاد عن الأمور الأخرى حتى الشراب والطعام، فما بالك بالأغاني».

سماع الموسيقى في رمضان مكروه

أشار وكيل وزارة الأوقاف الأسبق إلى أن سماع الموسيقى في رمضان، يقع ضمن الأمور غير المستحبة، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يتبع المسلم العادات الدينية، حتى يتقربوا أكثر إلى الله عز وجل، لا سيما في نهار رمضان، كما لفت إلى الادعاءات التي تنتشر بين الناس حول أن سماع الأغاني في رمضان وأثناء فترة الصيام يفطر، مؤكدًا أنها لا تفطر، ولكنها تنقص من أجر الصيام.