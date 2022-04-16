حكم إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء تجيب

حكم إفطار الحامل في رمضان، من الأسئلة التي يكثر البحث عنها خلال شهر رمضان المعظم، فمع بداية رمضان، شهدت محركات البحث تداولًا كبيرًا لحكم إفطار الحامل في رمضان، وهو ما تعرضه «الوطن» خلال هذا التقرير، وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية، فمع بداية شهر رمضان الكريم، تزداد الأسئلة حول أحكام الصيام، إذ يحرص المسلمون على طاعة الله في كل تصرفاتهم، لا سيما أثناء شهر رمضان.

حكم إفطار الحامل في رمضان

وفيما يخص حكم إفطار الحامل في رمضان، أوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور لها، عبر بوابتها الرسمية، أنه إذا كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها، وتابعت الإفتاء: «مما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم».

حكم إفطار المرأة المرضعة في رمضان

واستكمالا للحديث عن حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان، أشارت الإفتاء، في فتوى أخرى، إلى أن هناك بعض الأعذار التي إذا توفرت، يجب على المسلم أن يفطر، ومنها الحيض والنفاس والولادة، فإذا أصرت المرأة وصامت يكون صيامها باطلا، فقد أوجب الإسلام عليها أن تفطر، وتعوض تلك الأيام عقب انتهاء رمضان، أما عن حكم الإفطار في رمضان في حالة الحمل والرضاعة فيكون جائزا، ويأتي هذا من منطلق حماية الأم والرضيع أو الجنين من الإصابة بأي أضرار.

حكم الإفطار دون عذر في رمضان

كما تطرق الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إلى حكم الإفطار دون عذر في رمضان، مشدداً على أن الشخص الذي يفطر عمدا في نهار رمضان، لا يمكنه أن يعوض حتى ولو صام باقي شهور العام، مشيرا إلى أن الحل الوحيد في هذه الحالة، هو التوبة إلى الله عز وجل والبدء من جديد، وأضاف في فيديو له عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» أن هناك الشافعي قال: «من أفطر عامدا فلا يكفيه صوم الدهر ولو صامه».