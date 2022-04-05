حكم إفطار المريض في رمضان.. اعرف الشروط وقيمة الفدية (فيديو)

حكم إفطار المريض في رمضان، يبحث عنه كثير من المسلمين، فهي من المسائل المهمة التي يتم ترديدها باستمرار على مدار الشهر المبارك، أعاده الله على الأمة الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وتوضح دار الإفتاء إجابات الأسئلة المتعلقة بإفطار المريض في الشهر الفضيل وحكم ذلك، وما إذا كانت هناك أمراضا محددة يجوز معها الافطار، وتكون بمثابة عذر مقبول في الصيام.

حكم إفطار المريض في رمضان

حرصت دار الإفتاء المصرية، على توضيح حكم إفطار المريض في رمضان، خاصة أن هذا السؤال من الأسئلة الشائعة طوال شهر رمضان، حيث لم تعط الرخصة في المطلق أو دون ضوابط.

وعن الضوابط المرتبطة بالسماح لإفطار المريض، أوضحت الإفتاء، أنه بحسب المذاهب الأربعة، وعليه الفتوى والعمل، أنّ «ليس كلّ مرض مبيحا للفطر»، واضعة شروطا يجب أن تكون موجودة في المريض للإفطار.

أمراض لها رخصة الإفطار

واصلت الإفتاء، توضيح حكم إفطار المريض في رمضان، مؤكدة أن رخصة الإفطار تكون للمريض الذي يستوجب تناول العلاج، أو إذا كان سيحدث له مضاعفات، حال الصيام فيقوى بلاؤه، أو يكون الصيام سببًا لتطويل أمد المرض، فيتأخر الشفاء.

وأكملت الدار، الحديث عن الأمراض التي لها رخصة الإفطار، أو لا يستطيع المريض تحمل مشقة الجوع والعطش، مما يساهم في زيادة العناء، مؤكدة أنّ الرخصة لمن يتعارض مرضه مع الصوم في أخذ الدواء، أو زيادة العناء، أو تأخر الشفاء، أو الحاجة للغذاء، وذلك كله بمشورة الطبيب المختص، أو خبرة الإنسان وتجربته التى يعلمها من مرضه.

الإفتاء تحدد فدية الصيام

حرصت دار الإفتاء المصرية، على توضيح فدية الصيام لهذا العام شهر رمضان 2022، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].

وأوضحت الإفتاء: «إذا كان الإنسان المريض يعجز عن الصيام، فإن إطعام مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقيمة الإطعام هذا العام «شهر رمضان 2022» حوالي 10جنيهات.