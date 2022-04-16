وزير الأوقاف الأردني: صندوق الزكاة يعمل وفق قانون بمجلس إدارة منفصل

قال الدكتور محمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، إن صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية، يعمل في مظلة قانونية في إطار قانون الزكاة، «يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من مجموعة من الأشخاص يرأس مجلس إدارتها وزير الأوقاف بحكم منصبه».

الخلايلة: جميع مرتبات الصندوق ومصاريفه النقدية تدفع من موازنة الدولة

أضاف «الخلايلة» خلال استضافته ببرنامج «بيت للكل»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الصندوق يمارس عمله من خلال مجموعة من النشاطات، لافتا إلى أن جميع مرتبات الصندوق ومصاريفه النقدية تدفع من الموازنة العامة للدولة، وكلما يأتي زكاة أو تبرع فتذهب مباشرة للفقراء والمساكين ضمن البرامج التي يعدها صندوق الزكاة.

الخلايلة: هناك مجموعة من البرامج يعمل بها صندوق الزكاة

وأوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، أن هناك مجموعة من البرامج يعمل بها صندوق الزكاة، حيث أن هناك رواتب للعائلات الفقيرة يقدمها الصندوق ضمن دراسة معينه، والآن يتقاضي من الصندوق أكثر من 5 الآف أسرة تتقاضي رواتبهم من الصندوق وكفالات أيتام بلغ عددهم الـ3 الآف يتيم.

وأكد أن أهم مشروع ينفذه المشروع خلال الوقت الراهن هو إقامته للمشاريع لكثير من الناس العاطلين عن العمل حتى يستطيع الإنسان نقل نفسه من حالة الفقر حتى يكون منتجا ويدفع الزكاة، «المشاريع متنوعه بحسب طبيعة الإنسان وأين يعيش، ممكن نفتح له بقالة أو نعطيه أغنام لرعايتها أو توفير قوارب للصيد».