«الإسكان»: «اهتمينا بأهالي مثلث ماسبيرو لأنهم صبروا كتير»

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المرحلة الأولى والعاجلة التي يجر تنفيذها في منطقة مثلث ماسبيرو، تم فيها إنجاز ما يقارب الـ95% في بعض الأبراج، «اهتمينا بجزء الأهالي، لأنهم صبروا كتير، وشافوا المأساه وفقر الخدمات اللي كان في المنطقة».

خطاب: 913 أسرة تعود إلى مثلث ماسبيرو

أضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة» وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن عدد الأهالي الذين سيعودوا مرة أخرى إلى مثلث ماسبيرو، فقد تغطي عددهم الـ913 أسرة، كانت أبدت رغبتهم من قبل بالعودة إلى المنطقة بعد تطويرها، كما أن منهم من قام بالذهاب إلى المدن الجديدة.

خطاب: الحكومة تدفع إيجار الراغبين في العودة

أوضح أنه بالنسبة للمواطنين الراغبين في العودة مرة أخرى إلى المنطقة بعد تطويرها، فقد تم تمكين السكان من وحدات سكنية عن طريق الإيجار، وتقوم الحكومة بدفع ثمن الإيجار الخاص بهؤلاء المواطنين، لافتا إلى أنه بمنتصف المثلث، فقد تم إنشاء برج استثماري سيكون به أنشطة استثمارية، تفيد أهل المنطقة والقاهرة بشكل عام.

وتابع: «المخطط الكامل هيكون حاجة مبهرة جدا في منتصف العاصمة، والعقارات مبهرة ومناسبة جدا، لنشاط الوظيفة اللي اتصممت علشانها كمنطقة في منتصف العاصمة، وهو ده نفس المخطط، وأحنا دلوقتي شغالين على الأرض في 6 مشروعات وهم السكن البديل والجزء الإداري والتجاري وأبراج النيل ماسبيرو بدأنا فيها من حوالي 4 أشهر، ومنطقة تجارية وأخرى ترفيهية كبيرة في منتصف المشروع حتى تستفيد أهالي القاهرة بشكل كامل».