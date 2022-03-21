مسئولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات تطوير مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية، اليوم، بمشروعات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومنطقة سور مجرى العيون، رافقه خلالها قيادات الهيئة.

وخلال الجولة تفقد مسئولو الإسكان، موقِف العمارات السكنية والمول التجاري بمنطقة سور مجرى العيون، كما تفقدوا بمنطقة مثلت ماسبيرو مشروع الإسكان البديل والبرج الاستثماري والبرج الإداري، واطَّلعوا على نماذج تشطيب وحدات الإسكان البديل ونموذج تشطيب البرج الاستثماري، كما تفقدوا مشروع أبراج النيل ماسبيرو وجراج أسفل العمارات الجاري تنفيذه بالمنطقة، ومشروع أبراج ماسبيرو «فندقي - سكنى وإداري»، لمتابعة سير الأعمال وتذليل أي عقبات أو معوقات.

رفع معدلات التنفيذ

كما اجتمعوا مع مسئولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وطالبوا بسرعة رفع معدلات التنفيذ حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة وبأعلى كفاءة وجودة في التنفيذ.

تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

كما تجدر الإشارة إلى أن مشروعي تطوير منطقة سور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو، يأتيان ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تم ويجري تنفيذها، وتهدف للارتقاء بمستوى أهم المناطق بمدينة القاهرة وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي، تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سواءً من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.

شارك في الجولة، المهندس كمال بهجات، والمهندس جمال طلعت، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومنطقة المواردي وعين الصيرة وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز والمشروعات.