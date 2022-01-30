المشرف على تطوير «مثلث ماسبيرو»: سنسلم الوحدات السكنية الجديدة قريبا

قال المهندس أحمد كمال، القائم على تطوير مشروع مثلث ماسبيرو، إن المشروع انطلق منذ نحو سنتين، كما أن ساعات العمل فترتين على مدار الساعة، بدءً من السابعة صباحًا، موضحًا أن القيادة السياسية تؤكد دعم هذه المشروعات القومية، إذ يعتبر مشروع ماسبيرو، نقلة نوعية نفذتها الدولة، لتوفير السكن الأمن والملائم لأهالي منطقة ماسبيرو.

مثلث ماسبيرو كانت مصنفة كمنطقة غير أمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية

وأضاف «كمال» خلال لقاء مع مراسل قناة «extra news»، أن مثلث ماسبيرو، كانت مصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية، وبعد التطور سيجري عودة السكان الأصليين من الأهالي لوحداتهم السكنية الجديدة، بعد تحولها إلى آمنة، مؤكدًا أنه جرى بذل جهدًا كبيرًا للغاية من الدولة، للوصول إلى هذا المستوى من التطوير الذي نشهده حاليا، وأن مجموعة كبيرة من أهالي ماسبيرو الراغبين للعودة إلى المنطقة، جرى إيجاد فرص عمل لهم داخل مشروع ماسبيرو.

مشروع قومي ضخم يضم مجموعة كبيرة من العاملين

وأوضح القائم على تطوير مشروع مثلث ماسبيرو، أن تطوير المنطقة، يُعد مشروعا قوميا ضخما، يضم مجموعة كبيرة من مختلف العاملين داخل المشروع، إذ يشعر العامل أنه يبني وحدته السكنية بنفسه، موضحًا أنه جرى الالتزام بجميع المواصفات الفنية للبناء المصري.