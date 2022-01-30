«الإسكان»: بدء إعادة تسكين أهالي مثلث ماسبيرو بـ950 شقة في أبريل

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنّ المشروعات السكنية في المدن الجديدة تلقى اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان تابع أمس عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة القاهرة.

مشروعات تطوير القاهرة التاريخية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن وزير الإسكان تابع أمس مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، مثل ممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وميدان التحرير وبحيرة عين الصيرة، بالتزامن مع إنشاء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

انتهاء التشطيبات الخارجية لمشروع مثلث ماسبيرو في فبراير

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن بنهاية شهر فبراير ستكون التشطيبات الخارجية الخاصة بمشروع مثلث ماسبيرو انتهت تماما، وذلك في أبراج المرحلة الأولى، وأنهينا نسبة كبيرة من التشطيبات الداخلية.

كثيرون حاولوا فتح هذا الملف ولم ينجحوا

واستكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مثلث ماسبيرو كان منطقة عشوائية توجد في قلب القاهرة، وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية حاول كثيرون فتح هذا الملف ولم ينجحوا في ذلك، لكن الإدارة الحالية تعاملت مع هذا الملف والسكان ووضعت ضوابط واختيارات كثيرة لهم.

تجهيز 950 شقة في الأبراج التي انتهت

وشرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أنه يوجد مواطنون كثر راغبون في العودة لأماكنهم، وتم الانتهاء من بعض الأبراج السكنية، وتجهيز 950 شقة في الأبراج التي انتهت وجاري تطوير هذه المنطقة من أجل سكان القاهرة بالكامل، حيث ستحتوي على مجموعة أبراج إدارية واستثمارية ومجموعة أنشطة ترفيهية، وبحلول إبريل أو مايو سيتم البدء في تسكين السكان بالمنطقة، مضيفا «سنكون قد قمنا بتشطيب جزء من المنطقة الترفيهية والتجارية وعلى منتصف السنة سنشغل خطة التطوير والاستثمار في منتصف العام».