أطعمة تسبب الخمول والنعاس خلال الصيام في شهر رمضان.. تجنبها

يشعر العديد من الأشخاص بالنعاس والخمول خلال ساعات الصوم في شهر رمضان وأثناء تأدية أعمالهم، ولا يقدرون على تأدية المهام المكلفون بها، خلال ساعات طويلة من الصيام، والامتناع عن الطعام، وقد يكون لذلك أسبابه وطرق للعلاج وتجنبه.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، بعض الأطعمة التي تسبب الخمول والنعاس في شهر رمضان، وفق ما ذكره خبير التغذية حسين منصور، في حديثه، لافتا إلى أن الأزمة في نوعية الطعام، وليس الكم الكبير الذي يتناوله الناس في الشهر الكريم.

أطعمة تسبب الخمول في شهر رمضان

ومن ضمن الأطعمة التي تسبب الخمول في شهر رمضان، اللحوم المصنعة حيث أن كثرة تناولها تسبب الإرهاق بشكل كبير.

وتعتبر الأطعمة التي تحتوي على السكريات والنشويات من أكثر الأشياء التي تسبب خمول ونعاس عامة وفي شهر رمضان خاصة.

ومن ضمن أكثر العادات التي تكثر في شهر رمضان وتسبب الخمول والنعاس أيضا هي المشروبات الغازية وفق ما ذكر خبير التغذية، وذلك لأن الصودا تسبب ارتفاعا فوريا في مستويات السكر في الدم، يتبعها انخفاض سريع، وتؤثر تقلبات السكر في الدم على مستويات الطاقة في الجسم.

ويأتي الخبز الأبيض والمكرونة، في قائمة أكثر الأشياء التي تسبب الخمول والنعاس خلال ساعات الصوم، حيث أن هذه الأطعمة يمكن أن تسهم في انخفاض مستويات الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

ونصح حسين منصور في تصريحات لـ«الوطن»، الناس بضرورة شرب الماء بكثرة خلال ساعات الإفطار من المغرب إلى وقت السحور لأهمية المياه في إمداد الجسم بالرطوبة وما يحتاجه الجسم للمقاومة خلال ساعات الصوم وما يمكن أن يجنيه الشخص من فؤائد للجسم نتيجة شرب المياه، بالإضافة إلى تناول الخضار والفاكهة التي تحتوي على الماء والألياف، لكنها تشير إلى أهمية الابتعاد عن شرب العصائر.