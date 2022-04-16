ينتصف شهر رمضان الليلة، ليمضي النصف الأول من الشهر الكريم، ويتبقى 15 يوما أخرى، يبحث خلالها المسلمون عن كيفية اغتنام ما تبقى منه عن طريق زيادة الطاعات وأداء الصلوات في وقتها، لذلك يبحث الجميع يوميا عن مواقيت الصلاة جميع المحافظات، ومن بينهم من يبحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم 15 رمضان في محافظة سوهاج.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 15 رمضان في محافظة سوهاج

وتقدم «الوطن»، خدمة مواقيت الصلاة للقراء والمتابعين، ومنها موعد السحور وأذان الفجر اليوم 15 رمضان في في محافظة سوهاج، والتي تبدأ بموعد السحور الساعة 1:42 صباحا، بينما يأتي موعد الإمساك عند الساعة 3:42 صباحا وموعد أذان الفجر الساعة 4:02 صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 15 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:02 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:29 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:18 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:35 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:42 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:42 صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 15 رمضان بمركز جرجا

بينما يأتي موعد السحور وأذان الفجر اليوم 15 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 1:41 صباحا، وموعد الإمساك 3:41 صباحا، وموعد أذان الفجر الساعة 4 ودقيقة واحدة صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 15 رمضان بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:01 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:28 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:17 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:34 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:41 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:41 صباحا.