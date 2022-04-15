«الصحة» توجه نصائح مهمة لهذه الفئات بشأن الصيام في شهر رمضان 2022

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أربعة موانع أساسية تمنع مرضى القلب من الصيام في شهر رمضان المبارك، خاصة إذا ظهرت عليه أي من هذه الموانع خلال فترة الـ6 أشهر الأخيرة، موضحة أن هذه الموانع تتمثل في حجزه في الرعاية المركزة، وتغيير علاج السكر أو الضغط الذي يتناوله أكثر من مرة.

المصابون بأمراض القلب لا يسمح لهم بالصيام

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه إذا أجرى مريض القلب عملية قلب مفتوح أو تركيب دعامة نتيجة التعرض لجلطة قلبية، فلا يسمح له بالصيام خلال شهر رمضان.

وأكدت على ضرورة استشارة الطبيب الخاص بمريض القلب لمعرفة الموقف الصحي من الصوم بشكل دقيق ومحدد.

خطورة تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة

وفي سياق متصل، قالت الدكتور جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية، إنه بالنسبة للكميات المناسبة التي يجب على الصائمين تناولها عقب الإفطار من الحلويات، التي يتم تجهيزها خلال أيام رمضان، يجب اختيار التوقيت المناسب لتناول هذه الحلويات.

وأضافت مدير المعهد القومي للتغذية، في تصريحات لها على موقع وزارة الصحة، أنه لا يجب على الصائمين تناول أي حلويات عقب الإفطار مباشرة، إذ يكون هناك ارتفاع كبير للسكر في الدم عقب تناول كميات من الأطعمة ذات سعرات حرارية عالية وتحتوي على كمية من النشويات، لذا يجب عدم تناول أي قطع من الحلوى عقب الإفطار بأقل شيء ساعتين.

الوحدات الحرارية لكل شخص

وتابعت «فؤاد» أنه يجب على الأشخاص تجهيز الوجبات المختلفة التي تحتوى على كميات مناسبة من الوحدات الحرارية، إذ أنه لكل شخص يزن جسمه أكثر من 70 كجم، له 2000 وحدة حرارية يتم تقسيمها وفق الوجبات التي يتناولها يوميا خلال أيام شهر رمضان.