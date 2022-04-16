مجموعة طلعت مصطفى تشكر رجال الداخلية: ضبطوا المتهمين خلال 24 ساعة

توجهت مجموعة طلعت مصطفى بخالص الشكر والتقدير لكل رجال وزارة الداخلية، إذ أخصت بالشكر والعرفان، كل الجهات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ورجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول.

مجموعة طلعت مصطفى: المدينة بها كاميرات مراقبة ذات كفاءة عالية

أضافت المجموعة خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نشكر رجال الداخلية على الجهود المبذولة، لضبط المتهمين بحادث الإعتداء على محل مجوهرات بأوبن آير مول خلال 24 ساعة فقط من عملية الاعتداء، بمساعدة التقنيات الحديثة بالمدينة وكاميرات المراقبة ذات الكفاءة العالية».

جدير بالذكر، أن مجموعة طلعت مصطفى (TMG)، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، قامت بتوقيع عقد مع شركة «ديكاتلون» العالمية لمستلزمات الألعاب الرياضية، لافتتاح أحدث فروعها قريبا في أوبن آير مول- مدينتي .

جرى توقيع الاتفاقية في حفل رسمي، أُقيم في أوبن اير مول بمدينتي، وقام بالتوقيع كل من عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وإريك بودان «Eric Bodhuin»، المدير التنفيذي لـ ديكاتلون مصر.

وتعد «ديكاتلون»، من أكبر العلامات التجارية الأوروبية المتخصصة في مجال المعدات والملابس والأدوات الرياضية، وهي العلامة التجارية الوحيدة في مصر التي توفر كل المستلزمات الخاصة بأكثر من 50 لعبة رياضية في محل رياضي واحد.