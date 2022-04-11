مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات مدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية وأعمال المرافق بمدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة، يرافقه المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الهيئة والمشروعات.

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم بمدينة العاشر من رمضان بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي الصناعي رقم 4، وذلك لخدمة المناطق الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، وكذا معالجة الصرف الصناعي بمدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنَّ المحطة بطاقة 150 ألف م3/يوم، وتعمل على المعالجة للصرف الصناعي.

وفي مدينة العبور الجديدة، تفقد مسئولو الوزارة عدداً من المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها ومنها مشروع الإسكان الإجتماعى بالحى 14، كما تم المرور على مشروع تنفيذ البنية التحتية لأعمال ربط خزان التكديس سعة 10000م3 المغذى لمنطقة الـ 2600 فدان حتى الحى 14 وخط المياه الناقل قطر 1000مم المغذى لمدينة بدر ومدينة الشروق.

وشدد المهندس عبد المطلب ممدوح، على الشركات المنفذة ضرورة سرعة ودفع معدلات التنفيذ مع مراعاة جودة الأداء والصحة والسلامة المهنية بالمشروعات.