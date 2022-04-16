الرئيس الأمريكي وزوجته يدفعان ضريبة دخل اتحادية بـ24.6%

نشر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وزوجته، عائداتهما التي يُستحق عنها ضرائب اتحادية، وأوضحا أن الزوجين كسبا أكثر من 600 ألف دولار في العام الماضي 2021، وأنهما دفعا ضريبة دخل اتحادية فعلية نسبتها 24.6%.

الزوجان بايدن يتبرعان بـ17384 دولارا للجمعيات الخيرية

تبرع بايدن وجيل، بما نسبته 2.8% من دخلهما أو 17384 دولارا للجمعيات الخيرية بما في ذلك 5000 دولار لمؤسسة «بو بايدن» التي تعمل لمنع الإساءة للأطفال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وذكر الرئيس الأمريكي وزوجته، في إقرار الدخل، إن إجمالي الدخل الاتحادي الذي حققاه بلغ 610702 دولار ودفعا 150439 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل.

وحصل بايدن على 378333 دولارا كراتب رئاسي، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الراتب المعتاد وهو 400 ألف دولار لأنه دخل «البيت الأبيض» في 20 يناير من العام الماضي 2021، فيما كسبت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن 67116 دولارا من وظيفتها كأستاذ في «كلية نورث فرجينيا».

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» إن كاملا هاريس نائبة الرئيس بايدن وزوجها دوج إيمهوف أعلنا عن تحقيق دخل إجمالي بلغ مليونا و655563 دولارا ودفعا 523371 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل بنسبة ضريبة بلغت 31.6%.

وفي الصين، أعلنت السلطات، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى «البنك المركزي» لـ البلاد بهدف تحرير المليارات من الدولارات السائلة، وسط تصاعد المخاوف من تبعات إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المكستجد «كوفيد 19» التي عطلت عمل الشركات.

«المركزي الصيني» سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0.25 نقطة مئوية

أوضح «البنك المركزي الصيني»، أنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0.25 نقطة مئوية لمعظم المصارف اعتبارا من 25 أبريل الجاري وبـ0.5 نقطة مئوية للمصارف الصغيرة، مشيرا في بيان، إلى أن الخفض سيوفر نحو 530 مليار يوان «83 مليار دولار» من السيولة الطويلة الأجل ليجري ضخّها في الاقتصاد.