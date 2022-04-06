«أوباما» يخطف الأنظار من «بايدن» في حفل ذكرى إطلاق «قانون الرعاية»

قبل 5 أعوام، وقُبيل مغادرته البيت الأبيض، قام الرئيس الأمريكي الأسبق «باراك أوباما»، بمنح نائبه «جون بايدن»، وسام الحرية تقديراً لدوره كنائب للرئيس خلال تلك الفترة.

كاريزما أوباما

مرت السنوات واختار الشعب الأمريكي جو بايدن ليصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم «بايدن»، بدعوة باراك أوباما، لحضور الاحتفال بالذكرى الثانية عشر لإطلاق مشروع «قانون الرعاية بأسعار معقولة»، ويتمكن «أوباما»، من خطف أنظار الصحفيين خلال القائه كلمة داعيًا «بايدن»، بنائب الرئيس، ليعود سريعاً مؤكداً أن ما أطلقه مجرد «مزحة».

وبعد انتهاء الاحتفال، رصدت كاميرات وسائل الإعلام التي كانت حاضرة الاحتفالية، تجمع الحاضرين حول الرئيس الأمريكي الأسبق «أوباما»، في حين وقف الرئيس الأمريكي الحالي «جو بايدن»، وحيداً حائراً وكأنه تائهة وسط قاعة الاحتفال، وبدى على وجهه علامات الغضب.

ووصفت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية الأمر، بأن بايدن البالغ من العمر 79 عاماً ظهر تائهًا وسط الحضور، الذي تحلق أغلبهم حول الرئيس الأٍسبق باراك أوباما، لتطغى كاريزمته على الاحتفال أمس.

مواقف محرجة

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُعلق فيها وسائل الإعلام الأمريكية، على مواقف بدت محرجة للرئيس الأمريكي «جوبايدن»، حيث سبق وأن وقع في عدة مواقف محرجة، كان أبرزها عندما وصف الشعب الأوكراني بالإيراني، خلال خطاب له يتحدث فيه عن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتمكن من أسر الإيرانيين بدلاً من الأوكرانيين، وهو الأمر الذي علق عليه عدد كبير من المتابعين الأمريكيين، وخاصة بعدما ظهرت علامات التعجب على نائبته كامالا هاريس محاولة تصحيح الخطأ.

كما أخطأ «بايدن» عندما أعلن أن زوجة الرئيس الأمريكي لم تتمكن من الحضور لإصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد، في حين أنه كان يريد أن يعتذر عن عدم حضور نائبته كامالا هاريس، التي تعرضت هي وزوجها للإصابة بـ فيروس كورونا .