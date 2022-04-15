الأشباح تطارد الرئيس الأمريكي خلال خطابه و«بايدن» يحاول مصافحتهم.. فيديو

انتشر مقطع فيديو غريب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ظهر خلاله وكأنه يتحدث إلى مجموعة من «الأشباح» في تصرفات تزيد من الأمر سوءا جراء حالة الرئيس الأمريكي التي أخذت في التدهور منذ توليه الحكم وحتى الأن، فتنوعت مواقفه بين نسيان اسمه وأسماء الدول، ختاما بما حدث مؤخرا.

الرئيس الأمريكي يحاول مصافحة الأشباح

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، عربية، كان الرئيس الأمريكي 79 عاما، يلقي خطابا بجامعة ولاية نورث كارولينا الزراعية والتقنية، قبل أن ينهيه ويبدأ في تصرفاته الغريبة تلك، حيث استدار نحو المنصة يمينا ويده ممدودا في وضع المصافحة، إلا أن الغريب أن لا أحد كان بجواره!.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022 ">

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022

وعلى الرغم من دهشة جميع الحضور، إلا أن لم يتقدم أي شخص من الحشد الذي يجلس أمام الرئيس لتبادل المصافحة، بينما بايدن استمر بالاتفاف يمينا وشمالا، وكأنه يبحث عن مصدر صوت لشخص يحدثه أو يسمع صوته لكنه لا يراه.

بايدن يقدم الاعتذار لأشخاص غير موجودين

Biden just turned his back to the microphone and mumbled inaudibly for several seconds during his speech pic.twitter.com/kcJ45uqjDv — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022 ">

Biden just turned his back to the microphone and mumbled inaudibly for several seconds during his speech pic.twitter.com/kcJ45uqjDv — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022

لم يتوقف الأمر عند ذلك وحسب، بل في منتصف خطاب الرئيس الأمريكي، أدار ظهره للحضور وقام بتقديم اعتذاره لأشخاص يقفون خلفه لأنه يدير ظهره له، بينما لا يوجد أحد هناك من الأساس، إلا أن بايدن لم يتوقف عند تقديم الاعتذار لهؤلاء «الأشباح»، بل ظل يتحدث إليهم لعدة ثواني بكلمات لم تُفهم، بحسب مقطع الفيديو المنتشر.

ليست المرة الأولى!

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن الجدل، بل ظهرت خلال العديد من خطاباته تصرفات غريبة، دفعت بخبراء التحليل النفسي والمتابعين لتفسير حالته بأنها نوع من أنواع الخرف أو الزهايمر، فيما رأى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن بايدن أصاب بالخرف وأن علامات ذلك المرض كانت واضحة تماما قبل توليه مقاليد الحكم في أمريكا.