30 ألف دولار شهريا تكلفة حماية نجل «بايدن».. ومواطنون: إهدار لضرائبنا

مازال « هانتر»، نجل الرئيس الأمريكي « جوبايدن»، من الشخصيات المثيرة للجدل، والتي واجهت انتقادات خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد تسريب معلومات تفيد بأن «هانتر» كان من الممولين لاختبارات بيولوجية داخل أوكرانيا، وهو ما كشفت عنه وزارة الدفاع الروسية من خلال وثائق حصلت عليها، ليعود اسمه مرة أخرى إلى الساحة، بعدما كشفت صحيفة «التلغراف»، البريطانية، أن حماية نجل الرئيس الأمريكي تتكلف 30 ألف دولار شهريًا.

انتقادات أمريكية

إعلان تلك التكلفة انتقدها عدد كبير من الأمريكيين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على روسيا، وأدت بالتبعية إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت صحيفة التلغراف، إن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، ينفق 30 ألف دولار شهريًا لحماية نجل الرئيس الأمريكي، بعدما اضطرت إلى استئجار منزل مجاور لمنزل «هانتر» في ماليبو، بمقاطعة لوس انجلوس.

وأرجعت الصحيفة البريطانية السبب في ارتفاع تكلفة الحماية إلى أن المنطقة التي يسكن فيها نجل الرئيس الأمريكي، تعد من أكثر المناطق غلاء في مدينة كاليفورنيا.

مواطنون يطالبون «هانتر» بإقامة عناصر الحماية في منزله

وذكرت الصحيفة أن عدد كبير من المواطنين طالب نجل الرئيس الأمريكي بالسماح لعناصر الخدمة السرية الأمريكية بالإقامة في منزله بدلاً من انفاق هذه المبالغ الكبيرة، وخاصة أن منزل نجل الرئيس الأمريكي كبير، مشبهين إياه بـ« القلعة الحقيقية»، حيث يضم ست غرف نوم ومنتجع صحي ومسبح ومنطقة مخصصة للشواء.

ويري الأمريكيون أن انفاق هذا المبلغ بشكل شهري يعد اهداراً لأموال الضرائب التي يدفعونها للدولة، والتي يتم صرفها على حماية نجل الرئيس الأمريكي.

ويحظى «هانتر»، بحماية الخدمة السرية الأمريكية على مدار الـ 24 ساعة، نظرا ًلكونه أحد أفراد عائلة الرئيس، الذين يحظون بحماية خاصة خلال فترة توليه المنصب.