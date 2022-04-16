نقص الأعلاف يرفع أسعار منتجات الألبان العضوية في المملكة المتحدة

ارتفعت أسعار منتجات الألبان بشكل كبير في المملكة المتحدة، خلال الأيام القليلة الماضية، وتمر منتجات الألبان العضوية بكارثة ثقة، مع وجود مخاوف بشأن ما إذا كان الأفراد سيواصلون التسوق لشراء الحليب والزبدة والجبن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أم لا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة theguardian، فإن أسعار العلف العضوي تضاعفت 3 مرات سنويًا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة وباء كورونا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة السلع مثل فول الصويا العضوي القادم من آسيا، حيث سجل هذا القطاع تقدمًا طفيفًا في إجمالي المبيعات داخل المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية.

الحليب العضوي ومنتجات الألبان تكافح لمواجهة الطلب

وبحسب التقرير، فإن إجمالي مبيعات الألبان العضوية أقل (1% من الجبن و5% من الحليب) مقارنة بالمواقع الدولية الأوروبية مثل فرنسا أو ألمانيا، أما في الدنمارك فهناك أكثر من ثلث إجمالي مبيعات الحليب هي منتجات عضوية.

يقول تجار التجزئة إن الحليب العضوي ومنتجات الألبان تكافح لمواجهة الطلب المتزايد عليها، والالتزامات الأخيرة التي يطرحها مصنعو ومنتجي الألبان النموذجيون، مثل مطالبات الأبقار «الحرة»، ويمكن أن يكون هناك منافسون أقوياء من أنواع مختلفة من الألبان، حيث يرتفع إجمالي مبيعات حليب الشوفان واللوز والصويا بسرعة.

يتحول المزارعون إلى المنتجات التقليدية

ذكر تيم داونز، وهو مزارع ألبان عضوي في شروبشاير، أن التمييز بين أسعار الحليب وأسعار الأعلاف كان «غير مقبول» في الوقت نفسه، وتوقع مستهلكو الحليب العضوي أن يرغبوا في الحصول على الحليب بسرعة، حيث يتحول المزارعون إلى المنتجات التقليدية أو ينتجون أقل بكثير.

قال: «علينا أن نكون إيجابيين في رسالتنا كمزارعين عضويين ونسمح للمستهلكين بمعرفة مقدار الجهد المبذول في صنع الأطعمة العضوية».

ذكر ديفيد ويليامز، رئيس الحكومة في الجمعية التعاونية لموردي الحليب العضوي: «يجب أن يكون الإنتاج العضوي 10 بنسات لكل لتر أكثر من الحليب الذي تنتجه الأبقار في أنظمة الزراعة التقليدية»، لكن التحدي يكمن في إقناع عملاء عملائنا باختياره من على الرف.