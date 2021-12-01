غلق وصلة محور صفط اللبن المؤدية للطريق الدائري 10 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار الغلق الكلي لوصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان، المؤدية إلى الطريق الدائري لمدة 10 أيام فقط، مشيرة إلى عدة تحويلات مرورية لتسيير الحركة المرورية؛ تسهيلًا على المواطنين.

غلق كلي لوصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان

وأشار المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن استمرار الغلق جاء لقيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر «محـور الزمـر سـابقا»، بالبدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر، وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديدًا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور، التي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الأمر يستلزم استمرار الغلق الكلي لمدة 10أيام، بدءًا من الساعة 12 صباح غد الخميس، وحتى 5 صباح يوم السبت الموافق 11/12/2021، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحًا فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

تحويلت مرورية لمنع التكدس المروري

وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بإعداد التحويلـة المرورية الآتيه: حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتي: السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل «المنزل الكائن بجوار مدخل الوصله المطلوب غلقها».

ـ السير بعد نهاية المنزل يسارًا بشارع مصطفى مشرفة.

- استكمال السير بإمتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير «الكائن أسفل محـور صفط اللبن» وصولًا حتى المطلـع المؤدي إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها.

ولفتت المحافظة، إلى أن المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقي، يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.