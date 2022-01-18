سقوط «تريلا» من أعلى محور صفط اللبن وإصابة سائق ومساعده

شهد محور صفط اللبن بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادث سقوط سيارة نقل «تريلا»، من أعلى المحور؛ ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، فضلا عن وجود تلفيات في واجهة إحدى العمارات المواجهة للمحور.

بداية الحادث

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ من الأهالي والإدارة العامة للمرور على الطرق، يفيد بسقوط سيارة نقل «تريلا»، من أعلى محور صفط اللبن؛ ما أسفر عن وجود مصابين.

إصابة سائق ومساعده

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن السائق ومساعده أصيبا أثناء سقوط السيارة بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج حتى يتماثلا للشفاء.

وأسفر الحادث عن بعض التلفيات في واجهة إحدى العقارات المتواجدة بالقرب من المحور، وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث من على الطريق؛ لعودة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.