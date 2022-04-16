وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لحج الجمعيات إلكترونيًا قريبًا

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموسم الحج لعام 2022، عبر اتخاذ المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة كل الاستعدادات اللازمة لضمان مرور موسم الحج لهذا العام دون أي مشكلات، وتقديم أفضل خدمة لحجيج «حج الجمعيات»، مع العمل لفتح باب التقدم لحج الجمعيات إلكترونياً عقب تحديد الأسعار.

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، في بيان لها اليوم، إن التقدم لقرعة حج الجمعيات هذا العام سيكون إلكترونياً، وأنه سيتم فتح باب التقديم له قريباً، عقب الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالحج، والضوابط المتعلقة به، وتحديد السعر المتوقع له.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ملتزمة بتوجيهات اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بألا يتم اختيار من سبق له الحج لأداء الفريضة هذا العام، وعدم السماح بـ الحج على نفقة الدولة هذا العام.

وأشارت «القباج»، إلى أن نسبة التأشيرات المُخصصة لـ«حج الجمعيات» خُفضت هذا العام بنسبة تقترب من 75%، نظراً إلى قرار المملكة العربية السعودية بخفض التأشيرات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص للضمان أمن وسلامة كافة الحجيج المصريين، وتوفير كل سبل التيسير والراحة لهم.

وزيرة التضامن: حصة حج الجمعيات من التأشيرات هذا العام 3100 تأشيرة

وعن عدد التأشيرات المُخصصة لـ«حج الجمعيات» هذا العام، ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عددها سيكون 3100 تأشيرة، بعدما كانت حصتها 12 ألف سابقًا بسبب تخفيض أعداد الحجيج.

وشددت الوزيرة على أنه لم يتم تحديد السعر الخاص بـ«حج الجمعيات» هذا العام، وأنه يجري دراسة التكلفة، وكل الظروف المتعلقة لتحديد أسعار مستويات الحج هذا العام، متوقعة أن تتراوح بين 110 آلاف حتى 150 ألف جنيه.

القباج: فتح باب التقدم لحج الجمعيات إلكترونيًا بعد تحديد الأسعار والضوابط

وربطت الوزيرة، بين الانتهاء من الدراسات الجارية للأسعار، وضوابط الحج، وبين فتح باب التقديم إلكترونياً لـ حج الجمعيات، مضيفة: «سنفتح باب التقدم إلكترونياً للحج بعد الانتهاء من تحديد الأسعار، وضوابط الحج».

ولفتت إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة تعمل على اختيار أفضل التعاقدات لحجيج الجمعيات الأهلية، فيما يتعلق بالسكن والإقامة والانتقالات طوال فترة الحج.