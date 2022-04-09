شروط الحج 2022.. تعرف على أهم المتطلبات لأداء الفريضة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، شروط الحج 2022، التي جاءت معبرة عن استقرار الوضع الوبائي في المملكة، وتطبيقا للقرارات التي اتخذت قبل أسابيع برفع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، وكان في مقدمتها إلغاء مسألة التباعد الاجتماعي، وهي الإجراءات التي كانت تتبع في المملكة كغيرها من البلدان في مواجهة الجائحة.

وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في مارس 2020، مع تفشي جائحة فيروس كورونا، لكن جرى فتح المسجد مرة أخرى في يوليو من نفس العام وفق ضوابط صحية ولمن هم داخل المملكة، قبل فتحه لجميع المسلمين من كل انحاء العالم لأداء الحج ولكن بطاقة استيعابية محددة.

وترصد الوطن في النقاط التالية أهم شروط الحج 2022:

1. لن يزيد عدد الحجاج هذا العام عن مليون حاج من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وفقاً للحصص المخصصة للدول.

2. الحج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

شروط الحج للقادمين من خارج السعودية

3. تنص شروط الحج 2022 على أن يقدم القادمون من خارج المملكة العربية السعودية نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

4. ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية، وأيضا اتباع التعليمات الوقائية خلال أداء المناسك، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

تخلي المملكة العربية السعودية عن الإجراءات الاحترازية

وفي إجراءت تبدو أنها كانت تمهيدية لطقوس شهر رمضان ولموسم الحج، ألغت السعودية قبل أسابيع إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام والمسجد النبوي وعموم مساجد المملكة العربية السعودية.

وبعد هذا القرار جرى على نطاق واسع تداول صور لإزالة علامات التباعد الاجتماعي من الحرام المكي، في خطوة كانت موضع ترقب لدى كثير من المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام.