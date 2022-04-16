اكتشاف خطأ مرعب يستهدف سرقة البيانات المصرفية لمستخدمي أجهزة أندرويد

يواجه مستخدمو «ANDROID» تهديدًا جديدًا يمكنه إعادة توجيه مكالماتك الهاتفية إلى المحتالين عبر الإنترنت لسرقة الأموال، حيث تم اكتشاف خطأ جديد مرعب قد يجعل مستخدمي هذه التقنية يفكرون مرتين قبل إجراء أي مكالمات.

ويستهدف التهديد حاليًا المستخدمين في جميع أنحاء كوريا، إذ ينشر فيروس طروادة سيئًا يسمى «Fakecalls» لاعتراض الخط عندما يتصل الناس بخدمات مثل البنك الخاص بهم.

محاكاة التطبيقات الرسمية

يعمل «Fakecalls» من خلال القدرة على محاكاة التطبيقات الرسمية لعدد من مزودي الخدمات المصرفية المشهورين، بمجرد التثبيت، ويتم خداع المستخدمين للاستفادة من البرنامج الاحتيالي كلما احتاجوا إلى التحقق من رصيد حسابهم، أو الاتصال بخدمة العملاء لإجراء تغييرات أو دفع الفواتير.

اختراق المكالمات الهاتفية الحقيقية التي تُجرى مع البنك

والأسوأ من ذلك، أنه بمجرد تثبيت «Fakecalls»، يصبح لديها القدرة على اختطاف المكالمات الهاتفية الحقيقية التي تُجرى إلى البنك، وعندما يكتشف حصان طروادة أنك تتصل برقم مرتبط بالموفر، فسيقوم الخطأ بقطع الاتصال بشكل سري ويفتح مكالمته المزيفة بدلاً من ذلك، وهذا يعني أن المستخدمين قد لا يعرفون أبدًا أنهم يتحدثون بالفعل إلى مخترق إلكتروني، وليس موظفًا في المؤسسة المالية التي يختارونها، وبمجرد الاتصال يحاول المحتالون بعد ذلك سرقة الأموال عن طريق استخراج البيانات الشخصية مثل أرقام الحسابات وكلمات المرور.

الخطأ قادر على السيطرة على الأجهزة

يقول الأمن في «Kaspersky»، الذي يتتبع المكالمات المزيفة، إن المشاكل لا تتوقف عند هذا الحد فقط لأن هذا التهديد قادر على السيطرة على الأجهزة ، حيث يستطيع المتسللون بعد ذلك تحديد موقع ضحاياهم وحتى نسخ قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم أو الملفات (بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو).

إسقاط المكالمات الواردة وحذفها من السجل

ميزة أخرى مخيفة لهذا الهجوم هي القدرة على إسقاط المكالمات الواردة وحذفها من السجل، ويسمح هذا للمحتالين، من بين أمور أخرى، بحظر وإخفاء المكالمات الحقيقية من البنوك، وعلى الرغم من أن المكالمات المزيفة تستهدف حاليًا عددًا صغيرًا فقط من المستخدمين، إلا أنه لا يزال من الجدير التنبيه قبل تنزيل أي شيء على هاتفك، حيث لا يوجد ما يشير إلى أن المكالمات المزيفة لن تبدأ في الانتشار إلى أجزاء أخرى من العالم.