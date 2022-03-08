قراصنة إنترنت يشنون هجمات إلكترونية على أوكرانيا

أعلنت شركة «جوجل» الأمريكية، أن قراصنة إنترنت من روسيا وبيلاروسيا شنوا هجمات إلكترونية على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أوضح ممثل السفارة الروسية في «دبلن» عاصمة إريلندا «دبلن» أن رجلا مجهولا حطم بوابات السفارة الروسية في دبلن بصدم شاحنته بها، مشيرا إلى اعتقال سائق الشاحنة وتحقق الشرطة في الحادث.

وغادرت سفيرة «لندن» لدى «كييف»، ميليندا سيمونز، أوكرانيا بسبب تفاقم الوضع الأمني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت حكومة أوكرانيا، أعلنت في وقت سابق، أن ضربة روسية استهدفت «ميناء أوليفيا» على البحر الأسود.

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، رصدت في وقت سابق، تحركات لدبابات روسية في «إربين» بمحيط كييف استعدادا على ما يبدو لعملية اقتحام محتملة للعاصمة خلال الساعات المقبلة، وقامت القوات الروسية بتدمير الجسور التي تربط كييف بمحيطها.

اجتماع بين وزير الخارجية الأوكراني ونظيره الروسي بـ تركيا في 10 مارس الجاري

وكان مكتب حقوق الإنسان، أعلن في وقت سابق، تسجيل 406 وفيات بصفوف المدنيين بـ أوكرانيا وأكثر من 800 مصاب. وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بـ تركيا في يوم 10 مارس الجاري.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أشارت في وقت سابق، إلى أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت عن تدمير 3296 منشأة عسكرية.

وأوضحت الوزارة الروسية، أن بدون مشاركة أوكرانيا، تمكن الجانب الروسي حتى الآن من إخراج 773 173 شخصا من مناطق العملية العسكرية الخاصة من لوجانسك ودونيتسك إلى أراضي روسيا، من بينهم 187 44 طفلا.

«ماكرون» يصف المحادثات مع بوتين بـ الصعبة

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق، إنه لا يتوقع تسوية للوضع في أوكرانيا في المستقبل القريب، واصفا المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ الصعبة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، دعم طهران لحل سياسي في أوكرانيا.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد تطورات الأوضاع في أوكرانيا، موجها الشكر لـ إسرائيل على جهودها لإنهاء الحرب. وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، انتقد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال إنها حرب وحشية وغير ضرورية.

وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين بساكي، إن واشنطن لن تعترض على تزويد بولندا لـ أوكرانيا بالمقاتلات السوفييتية.