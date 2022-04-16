سعر الدولار اليوم السبت 16-4-2022 يشهد استقرارا في البنوك

يبحث الكثيرون خلال شهر رمضان الفضيل، عن أسعار العملات المختلفة، ويعد الدولار واليورو، من أبرز تلك العملات التي يجري البحث عنها، إذ يتغير سعره بين دقيقة وأخرى، وفقا لآلية العرض والطلب للبنوك المختلفة، وذلك مقابل الجنيه المصري.

وسجّل سعر الدولار، اليوم السبت 16-4-2022 في البنوك المختلفة، استقرارا سعريا لليوم الثاني، وفقا لآخر تحديث للبنوك وشركات الصرافة.

وسجل الدولار، اليوم السبت 16-4-2022 ، ببنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 18.38 جنيه تبيع له، بينما أحتل بنك الأهلي اليوناني المركز الأول كأفضل بنك لشراء الدولار بسعر 18.42 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم السبت 16-4-2022

وجاء سعر العملة الأمريكية في مصر اليوم ، وفق آخر تحديث للبنوك أول أمس الخميس على النحو التالي:

وبلغ سعر بيع الدولار الامريكى في بنك أبو ظبي الإسلامي سعر18.46 مقابل 18.38 جنيه للشراء.

- بيع ببنك البركة بسعر 18.46مقابل 18.36 جنيه للشراء.

- سجل الدولار ببنك مصر سعر 18.42مقابل 18.35 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 18.42 مقابل 18.35 جنيه للشرء.

- بيع الدولار ببنك كريدي أجريكول بسعر 18.44 مقابل 18.34 جنيه للشراء.

- سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي سعر 18.43 مقابل 18.33 جنيها للشراء.

أسعار العملات غير المدعومة مقابل الجنيه المصري

شهدت العملات غير المدعومة بالبنوك، استقرار لليوم الثاني على التوالي، عقب تذبذب واضح، وفق آخر تحديث للبنوك نهاية يوم الخميس الماضي، على النحو التالي:

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه المصري 0.074 جنيه.

- سعر بيع هريفينا أوكرانية 0.622 جنيه.

- سعر بيع الجنيه السوداني 0.041 جنيه.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه 0.012 جنيه.

- سعر بيع الليرة التركية 1.260 جنيه.

- سعر بيع الروبل الروسي 0.223 جنيه.

- سعر بيع الدولار النيوزلندي 12.478 جنيه.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي 4.353 جنيه.