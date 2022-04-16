ختام فعاليات المعسكر التدريبي للمتعافين من الإدمان في سوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ؛ لحضور حفل ختام فعاليات المعسكر التدريبي للمتعافين من الإدمان لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالصعيد، والذي أقامه مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال الفترة من 13 وحتى 15 أبريل الجاري، بمشاركة مستشفات سوهاج وأسيوط والمنيا وأسوان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والنائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، والدكتورة رانيا أحمد زكريا مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الأمانة، والدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة بسوهاج، والدكتور أكرم الصاوي مدير مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

تهنئة جميع المشاركين والمتعافين من الإدمان

ونقل نائب المحافظ تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الحضور، معربا عن سعادته بحضور ختام فعاليات المعسكر، مقدما التهنئة لجميع المشاركين والمتعافين من الإدمان، مشيرا إلى أهمية ممارسة الرياضة، ومدى فائدتها للإنسان، لافتا إلى أن استغلال أوقات الفراغ في ممارسة الرياضة يبعد الإنسان عن أية سلوكيات أو ممارسات غير سليمة قد تضر به وبالمجتمع من حوله.

تسليم الجوائز والميداليات للفرق الفائزة

وشملت فعاليات ختام المعسكر حفل إنشاد ديني، أعقبه مباراة استعراضية بين فريق الأمانة بالقاهرة وفريق مستشفى سوهاج، ثم المباراة النهائية، ثم قام نائب المحافظ بتسليم الجوائز والميداليات والكؤوس والدروع للفرق الفائزة والمشاركين.