تدريب 47 سيدة على مهنتي التفصيل والطباعة في سوهاج للنهوض بالمرأة

يتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، دورات التدريب التي تُنفذ حاليًا ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ في محافظات الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.

وتلقى الوزير تقريرًا من الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة في سوهاج، أشار فيه إلى أنه تنفيذاً لتكليفات الوزير بمتابعة دورتي الطباعة على المنسوجات والتفصيل والحياكة والمستهدف فيه تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها في فتح مشروعات صغيرة تدر دخلًا يضمن لهن حياة كريمة.

68 متدربا للطباعة على المنسوجات

ونفّذت المديرية دورتين الأولى في الطباعة على المنسوجات بمركز التدريب المهني في سوهاج، حيث تم تدريب 68 متدربًا على مهنة الطباعة على المنسوجات وعلى الأواني الفخارية، وتم توزيع ما تم طباعته على المتدربين في ختام التدريب.

47 متدربة على التفصيل والخياطة في سوهاج

أما الدورة الثانية فكانت على التفصيل والخياطة، ونفذت بمركز التدريب المهني في طهطا وشملت 47 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله على المتدربات في ختام التدريب، مضيفا أنّ الوزارة وفّرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين.

وذكر أنه تم تنفيذ 9 ندوات تثقيفية أثناء التدريب خاصة باستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة شملت قضايا «الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتحرش الجنسي، والمساواة وعدم التمييز في مجال العمل»، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في سوهاج، وفرع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان.

كما شملت الدورات 3 ندوات في ريادة الأعمال بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول علي التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

دعم المرأة في المجالات كافة

ونقل مدير المديرية رسالة وزير القوى العاملة للمتدربات، بأن الوزارة تدعم المرأة في كافة المجالات وتقدم لها كل أوجه الدعم اللازمة؛ لتمكينها اقتصاديا ومنها التدريبات على المهن والحرف التي تناسبها ولها احتياج في سوق العمل .

وأكد مدير المديرية تنفيذ تكليفات الوزير بضرورة متابعتها بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل لائقة ومساعدتهن لدى كافة الجهات لفتح مشروعات صغيرة لهم وتذليل كافة المعوقات.

واستمع لأراء المتدربات اللاتي أبدين سعادتهم بتلك التدريبات وأبدى البعض منهم رغبتهم في فتح مشروعات صغيرة والبعض الآخر رغبتهن في توفير المديرية فرص لهم في المنشأت والمصانع.

وكلف مدير المديرية إدارة التشغيل بالتنسيق مع مكاتب القوي العاملة بتوفير فرص عمل قريبة من محل إقامتهم وموافاة الوزارة بذلك، حضر التدريب إيمان عبدالرازق مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص بالمديرية، وإلهام السيد مدير عام شؤون المناطق، وأحمد يمني مدير مركز التدريب المهني في سوهاج، ووحيد نعيم مدير مركز التدريب المهني بطهطا سوهاج.