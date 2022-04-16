ارتفاع درجات الحرارة في سوهاج.. والعظمى تصل لـ36 مئوية

تشهد محافظة سوهاج اليوم السبت 15 رمضان، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بقيمة وصلت لـ 5 درجات مقارنة بأمس الجمعة، حيث سجلت العظمى 36 درجة مئوية و14 درجة للصغرى، وذلك بسبب بدخول كتل هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية على كافة البلاد.

درجات الحرارة اليوم بشمال وجنوب الصعيد

كما تصل درجة الحرارة العظمى بشمال الصعيد 35 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، بينما تصل درجة حرارة جنوب الصعيد إلى 38 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد المصرية، فإن ذروة المنخفض الجوي تكون غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة حرارة بمحافظة القاهرة ارتفاعا عن سوهاج لتصل لـ 39 درجة، ويصاحبها أيضا ارتفاع بدرجة الحرارة الصغرى، لتصل إلى أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام، مع وجود رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية، تمتد إلى مدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة، ليسود طقس جاف محمل بالأتربة على بعض المناطق.

وتتوقع الأرصاد أن تتحسن درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين على غرب البلاد، نتيجة تقدم الرياح الشمالية الغربية على البلاد، ليشمل التحسن كافة أنحاء الجمهورية.

طقس حار على القاهرة والوجه البحري

ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس معتدل إلى مضطرب على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، مع تأثره برياح شرقية وشمالية شرقية، بينما يسود طقس خفيف معتدل على البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج به من متر إلى 1.75 متر، مع تأثره برياح شمالية غربية.