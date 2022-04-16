حريق بـ«دار السلام» وإصابة عامل بـ«خرطوش» لخلافات المصاهرة في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها، إثر حادث سير بمركز ومدينة أخميم، بينما نشبت النيران داخل «حوش» بمركز دار السلام، وامتدت إلى اثنين آخريين، نتيجة ماس كهربائي، وجرى السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، بنشوب حريق بحوش دائرة مركز دار السلام.

حريق 3 «أحواش» بمركز دار السلام

بالانتقال لموقع الحادث، تبين نشوب حريق بحوش ملك «محمد أ ع» 35 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، امتد الحريق إلى حوشين مجاورين، ملك كل من «عبد القادر خ س» 39 عاما، عامل، و«محمد ف م» 37 عاما، عامل، يقيمان دائرة المركز، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق، وإخماده، دون حدوث إصابات.

ماس كهربائي وراء الحريق

أفاد المذكورين، بأنهم فوجئوا بالنيران تمتد من الحوش الأول للثاني للثالث، وحاولوا السيطرة عليها لحين وصول سيارات الإطفاء، وأرجعوا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول ونفوا الشبهة الجنائية.

إصابة عامل بخرطوش لخلافات المصاهرة

في إطار آخر، وصل «فتحي خ م» 21 عاما، عامل، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، يقيم دائرة قسم أول سوهاج، مصابا بـ«رش خرطوش» متفرق بالجسم.

خلافات المصاهرة السر وراء الحادث

واتهم المدعو «محمد م ف»، 20 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش، كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات المصاهرة، إذ أن شقيقة المتهم متزوجة من شقيق المصاب.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم «فرد خرطوش»، وأفاد بارتكاب الواقعة لخلافات المصاهرة بينهما.