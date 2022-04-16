رفع 2018 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بمدن وقرى كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، موضحا أن جملة المخلفات التي تم رفعها بلغت 2018 طنا في 14 مركزا ومدينة، منهم «كفر الشيخ 379 طنا، برج البرلس 55 طنا، سيدي سالم 155 طنا».

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما جرى رفع 49 طن قمامة بسيدي غازي، وفي بلطيم 117 طنا، وبالرياض 115 طنا، و بالحامول 171 طنا، وبمصيف بلطيم 42 طنا، وفي قلين 122 طنا، وببيلا 171 طنا، وفي دسوق 251 طنا، وبفوه 202 طنا، وبمطوبس 162 طنا، وبمسير 26 طنا، وذلك بإجمالي 2018 طن مخلفات، ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تفعيل دوريات لمشرفي النظافة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.