400 طفل يشاركون في مسابقة القرآن الكريم بجمعية الشبان بمطروح

نظمت جمعية الشباب المسلمين بمطروح مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وشارك بها 400 من المتسابقين من مختلف الأعمار من حفظة كتاب الله، بدءا من عمر 6 سنوات وحتى 16 سنة من الأولاد والفتيات من أبناء مطروح، وسط حضور كبير للأسر وأولياء الأمور بمقر الجمعية، في أجواء روحانية في أيام مباركة من شهر رمضان المعظم.

مسابقة القرآن بالشبان المسلمين من 15 عاما

وقال إبراهيم قدورة القناشي رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بمطروح، إن مسابقة القرآن الكريم بالجمعية تعود إلى 15 عاما حيث كان انطلاقها، و«نحرص على تنظيمها سنويا خلال شهر رمضان، ويشارك بها ما بين 400 وحتى 900 فرد سنويا من مختلف الأعمار».

تكريم حفظة القرآن الكريم

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب المسلمين بمرسى مطروح، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المسابقة جرى الإعلان عنها بمقر الجمعية، وتقدم لها عدد من المتسابقين وتسجيل جميع الراغبين، واستمر انعقادها على مدار ثلاثة أيام، وهناك لجنة المسابقة من مشايخ وزارة الأوقاف ويتم رصد الدرجات وترتيب الفائزين بالمراكز وسيتم تنظيم احتفالية لتكريمهم فور إعلان النتيجة النهائية.

مستويات حفظ القرآن الكريم

وأكد الشيخ علي حامد إمام وخطيب مسجد الملك، أكبر وأقدم مساجد مطروح والمشرف على اختبار المتسابقين، أن هناك مستويات من المتقدمين يحفظون القرآن كاملا وثلاث أرباع القرآن ونصف القرآن وربع القرآن، كما «فتحنا للأطفال لمن يحفظ جزء أو اثنين وذلك لتشجيعهم على حفظ القرآن، والعدد يزداد سنويا، ونوجه الشكر لأسرهم على المجهود الكبير في المداومة على الحفظ»، متمنيين لهم أن يكون حفظ القرآن نور لهم يفيدون أنفسهم وبلدهم منه في مستقبلهم بمختلف المجالات.