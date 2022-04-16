تكريم طالب بمطروح حصد المركز الثالث على الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم

فاز رمضان خميس عبدالجواد الطالب في مدرسة براني الصناعية بمحافظة مطروح، بمسابقة القرآن الكريم حيث حصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم، وكرّمه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وذلك بحضور علاء عبدالحفيظ موجه عام التربية الإسلامية، وعبدالوهاب بكار مدير إدارة سيدي براني التعليمية.

«تعليم مطروح» تحقق مراكز بالمسابقات

وعلى هامش تكريم الفائز بمسابقة القرآن الكريم، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، إن حصول الطالب على مركز متقدم في تلك المسابقة الوزارية الدينية يعد امتدادا لسلسلة الإنجازات التي يحققها أبناء المنظومة التعليمية في جميع المسابقات المركزية وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

دعم الطلاب المتميزين في مطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على دعم جميع الطلاب المتميزين في الأنشطة والمسابقات المختلفة على مستوى جميع مدارس المحافظة من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، وتحفيزهم وتكريمهم من محافظ الإقليم اللواء خالد شعيب، مقدما التهنئة للطالب المتميز، ولافتا أنه يمثل نموذجا مشرفا لأبناء المحافظة وقدوة لجميع الطلاب، ومؤكدا له كذلك ضرورة المداومة على مراجعة تلاوته وتدبره لآيات القرآن الكريم، ومقدما لأسرته الشكر والتقدير لحرصهم على حفظ أبنائهم للذكر الحكيم وتوفير البيئة الاجتماعية والتربوية المناسبة ليكون نموذج مشرف يحتذى به على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن لفيف من الطلاب بمدارس مطروح حصدوا العديد من الجوائز والمراكز الأولى في مختلف المسابقات التي نظمتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا، منها القرآن الكريم، والقراءة باللغة العربية الفصحى، والمكتبات، والمسرح وغيرها.