من هو شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الجديد؟.. زعيم المعارضة في البرلمان

انتخب البرلمان الباكستاني اليوم النائب شهباز شريف، رئيسًا للوزراء، بعد سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان، بعدما صوت البرلمان أمس الأول لصالح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، فمن هو شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الجديد؟

وبعد إعلان انتخابه رئيسا لوزراء باكستان، كثر التساؤلات عن من هو شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الجديد؟

من هو شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الجديد؟

- يبلغ من العمر 72 عامًا.

- شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

- تخرج في الكلية الحكومية في لاهور.

- بدأ حياته المهنية في الخدمة العامة رئيسًا لغرفة تجارة وصناعة لاهور عام 1985.

- تمتد مسيرته في السياسة لأكثر من 4 عقود.

- يتزعم المعارضة في البرلمان الباكستاني منذ أغسطس 2018.

مسيرة شهباز شريف في السياسة تمتد لأكثر من 4 عقود

- أنتخب لأول مرة لعضوية جمعية البنجاب عام 1988.

- شغل شريف 3 مرات منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب، أغنى ولايات باكستان.

- يترأس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، وتولى مسؤولية الحزب بعد شقيقه.

- قضى سنوات من النفي في السعودية بعد انقلاب عسكري أطاح بحكومة شقيقه عام 1999.

- انتخب شهباز شريف عضوًا في الجمعية الوطنية الباكستانية خلال الفترة 1990- 1993.

- انتخب عضوًا في جمعية البنجاب عام 1993عندما شغل منصب زعيم المعارضة حتى عام 1996.

- بعدعودته من المنفى عام 2008، انتخب عضوًا في جمعية البنجاب للولاية الرابعة.

وعلى الرغم من أن شهباز شريف انتقد الجيش سابقاً، بعد الإطاحة بحكومة شقيقه نواز، وسجنهما ونفيهما، إثر الانقلاب العسكري عام 1999، إلا أنه اتخذ نبرة أكثر تصالحية خلال السنوات الأخيرة.

وفي الفترة التي سبقت انتخابات 2018، قال شهباز إن البلاد بحاجة إلى المضي قدماً وتجاوز الخلافات مع الجيش، عارضاً العمل مع الجنرالات إذا تم انتخابه رئيساً للوزراء.

يشار إلى أنه عندما أُقيل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف من منصبه مرة أخرى عام 2017، على خلفية اتهامات بالفساد، كان شريف أحد المرشحين لخلافته، لكنه خسر انتخابات 2018 أمام عمران خان.