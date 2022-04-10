من هو محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان المحتمل؟.. واجه تهم فساد

بعد تصويت البرلمان الباكستاني لصالح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، أمس، جرى الإعلان عن ترشح زعيم المعارضة شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية، الذي قاد إسقاط عمران خان، لتولي منصب رئيس وزراء باكستان، فمن هو محمد شهباز شريف المرشح لرئاسة وزراء باكستان؟

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الباكستاني جلسة غدًا الاثنين لانتخاب رئيس وزراء جديد خلفًا لعمران خان الذي حجب البرلمان الباكستاني الثقة عنه، ويسأل البعض من هو محمد شهباز شريف المرشح لرئاسة وزراء باكستان؟ وهذا ما نستعرضه في السطور التالية:

من هو محمد شهباز شريف المرشح لرئاسة وزراء باكستان؟

- شهباز شريف هو شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

- يبلغ من العمر 72 عامًا وولد في كنف عائلة ثرية.

- شق طريقه في عالم السياسة بدلًا من إدارة أعمال العائلة على غرار شقيقه نواز.

- تخرج في الكلية الحكومية في لاهور، وتمتد مسيرته في السياسة لأكثر من 4 عقود.

- بدأ حياته المهنية في الخدمة العامة، رئيسًا لغرفة تجارة وصناعة لاهور عام 1985.

محمد شهباز شريف يسير على خطى شقيقه

- انضم إلى المجال السياسي على خطى شقيقه الأكبر نواز شريف، إذ جرى انتخابه لأول مرة لعضوية جمعية البنجاب عام 1988.

- يتزعم المعارضة في البرلمان الباكستاني منذ أغسطس 2018.

- الزعيم الحالي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، وتولى مسؤولية الحزب بعد شقيقه.

- شغل شهباز شريف 3 مرات منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب، أغنى ولايات باكستان.

- قضى سنوات من النفي في السعودية بعد انقلاب عسكري أطاح بحكومة شقيقه عام 1999.

- واجه تهمًا تتعلق بفساد مالي.

وانتخب شهباز شريف عضوًا في الجمعية الوطنية الباكستانية خلال الفترة 1990- 1993، ثم عضوًا في جمعية البنجاب عام 1993 عندما شغل منصب زعيم المعارضة حتى عام 1996.

ويتميز شريف بكونه أكثر من استمر في منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب، إذ شغل هذا المنصب 3 مرات.

ويلزم المرشح الفائز الحصول على دعم 172 من نواب البرلمان، بحسب ما أفادت مصادر باكستانية.