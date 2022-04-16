يبحث كثير من الأشخاص عن موعد أذان المغرب اليوم 15 رمضان في الإسكندرية، وذلك استعدادا لتجهيز وتناول وجبة الإفطار في موعدها، حيث تعد مواقيت الصلاة وموعدي الإفطار والسحور من الأمور المهمة التي يبحث عنها المواطنون، خاصة مع اختلاف موعد الأذان من محافظة إلى أخرى، ومن يوم إلى آخر بنفس المحافظة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 15 رمضان في الإسكندرية

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت 15 رمضان في الإسكندرية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها خلال شهر رمضان.

ويأتي موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 15 رمضان في محافظة الإسكندرية، سيكون في تمام الساعة 6:29 مساءً، إذ يتأخر الموعد دقيقة يوميًا خلال الشهر الكريم، وذلك وفقا لإمساكية رمضان 2022، والتي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة اليوم 15 رمضان في الإسكندرية

بينما جاءت مواقيت الصلاة اليوم 15 رمضان في الإسكندرية كالتالي:

- أذان الفجر الساعة 3:59 صباحًا.

- الشروق الساعة 5:31 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 12:00 مساءً.

- أذان العصر الساعة 3:36 مساءً، ويثبت موعد أذان العصر منذ عدة أيام عن هذا الموعد.

- أذان المغرب الساعة 6:29 مساءً.

- أذان العشاء الساعة 7:52 مساءً، ثم يؤدي المسلمون صلاة التراويح في المساجد، والتي تشهد تزاحما كبيرًا حرصا على أداء الصلوات في مواعيدها والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.