يحرص الصائمون على معرفة مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 15 رمضان في محافظة دمياط، وذلك لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها الصحيحة، وتناول طعام الإفطار، لاسيما أن هذه المواعيد تختلف من محافظة لأخرى بل ومن مركز لآخر داخل نفس المحافظة.

ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و51 دقيقة، وحددت إمساكية شهر رمضان وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 15 رمضان في محافظة دمياط عند الساعة 6:22 دقيقة مساءً وقبل دقيقة واحدة من موعد أذان المغرب بمحافظة القاهرة، والذين يحين موعده فى الساعة 6:23 دقيقة.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت 15 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم السبت 15 رمضان

- موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:22 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة السبت 16 أبريل 2022

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:44 مساءً.