«القومي للبحوث» يكشف مفاجآت بشأن شرب الماء: واقفا وعلى فترات علشان المثانة

كشفت الدكتورة منال رمضان، رئيس قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، روشتة الخروج من رمضان بوزن مثالي، موجهة بعض النصائح للمواطنين، للاستمتاع بالشهر الكريم، دون قلق على الجهاز الهضمي وعلاقته بالصحة العامة، مضيفة أن الجهاز الهضمي مفتاح الصحة العامة، إذ يؤدي تناول الطعام في أوقات غير منضبطة، إلى اضطراب الجهاز الهضمي، ما يؤثر على المناعة الذاتية وزيادة الالتهابات.

أغذية صحية في شهر رمضان 2022

قالت منال رمضان، في تقرير صادر عن المركز، إن هناك عدد من الأعشاب المفيدة لتحسين الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان 2022، أبرزها يتمثل في الكركم والجنزبيل والقرنفل والينسون والشمر وعشبة إكليل الجبل والمرمرية، مشيرة إلى أنها من الأعشاب المضادة للالتهابات، التي تحسن من الجهاز الهضمي، إلا أن المرمرية لا تصلح للمرضع حيث تقلل هرمون البرولاكتين المدر للبن.

وأضافت أن تناول حبة البركة، سواء الحبوب منها أو الزيت، يساهم في سيولة الدم ورفع المناعة، ويساهم منقوع لبان الدكر في زيادة سيولة الدم وزيادة حرق الدهون ويحسن من عملية الهضم.

شرب الماء وعلاقته بأمراض المثانة

وتابعت: أن «شرب الماء قال تعالى (وجعلنا من الماء كل شىء حي) الماء هو سر الحياة، ووقود الجسم، ولو قل تقل كفاءة الجسم، ولا يوجد بديل عن الماء ومن النصائح التي أرشدنا لها النبي صلى الله عليه وسلم، شرب الماء على ثلاث مرات، إذ يؤدي شرب الماء بهذه الطريقة، إلى إعطاء رسالة تدريجية للجهاز الهضمي، ثم العصبي، فيتم الاستفادة القصوى من الماء».

وقالت: على الرغم من أهمية شرب الماء بحوالي 2- 3 لتر يوميا، إلا أنه لا يفضل شرب كمات كبيرة في المرة الواحدة، لكن على فترات، خاصة أصحاب السن الكبيرة، المعرضين لالتهاب المثانة، فيفضل شرب الكوب الواحد على مدار الساعة، حتى لا يضغط الماء على المثانة، ولا ينصح بشرب الماء حال الوقوف، إذ يؤدي لترسب الأملاح في المفاصل وتوسعة حجم المعدة، وانقباضات في الشرايين وتليف الكبد وارتجاع المريئ.