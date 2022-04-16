مباريات تاريخية في رمضان لا تنساها جماهير الكرة المصرية «فيديو»

شهر رمضان المبارك، دائما ما يأتي بالعديد من الذكريات الرياضية إذ لعبت فيه مباريات كروية لا يمكن نسيانها، ومن المباريات التي تظل عالقة في أذهان الجماهير، تلك التي خاضها المنتخب الوطني عندما واجه نظيره الزيمبابوي في شهر رمضان المبارك عام 1993 في تصفيات كأس العالم عام 1994، التي نظمتها أمريكا.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مباريات تاريخية في رمضان لا تنساها جماهير الكرة المصرية».

قرار تاريخي في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

كان المنتخب في المركز الثاني برصيد 7 نقاط متأخرا عن زيمبابوي بنقطتين ويحتاج إلى الفوز للصعود، واحتشدت جماهير مصر عن آخرها في مدرجات ستاد القاهرة، وفضلت الإفطار على مقاعد المدرجات؛ لضمان حجز مكان مبكر لمتابعة مباراة المنتخب، وقتها تأخر المنتخب بهدف في الدقيقة الخامسة، ولم يخرج لاعبو المنتخب من الشوط خاسرين، حيث أحرز أشرف قاسم هدف التعادل من ركلة جزاء وعزز حسام حسن النتيجة في الدقيقة 40.

دفعت مصر ثمن طوبة طائشة ذكرها حكم اللقاء في تقريره أصابت مدرب منتخب زيمبابوي، فاتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرارًا هو الأول من نوعه في تاريخه، وكان بالفعل الأول والأخير بإعادة المباراة في أرض محايدة.

مباراة الأهلي والترجي

وتعد مباراة الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت عام 2001 في ستاد «رادس» من أطول المباريات التي أقيمت في شهر رمضان المبارك، حيث نجح الأهلي وقتها في العبور للدور الثاني من البطولة حينما خطف التعادل الإيجابي بهدف لمثله من الترجي في نسخة دوري أبطال أفريقيا عام 2001 عن طريق تسديدة رائعة من سيد عبدالحفيظ من خارج منطقة الجزاء؛ ليتأهل الفريق للدور النهائي، ويحقق البطولة بعد الفوز على صانداونز بثلاثية نظيفة.