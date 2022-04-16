سرقة فاتن والتنمر بالعترة.. أحداث مشوقة في الحلقات الـ14 من مسلسلات رمضان

أحداث مشوقة شهدتها الحلقات الـ14 من مسلسلات رمضان، ففي مسلسل الاختيار 3، تمّ الكشف عن اجتماع بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، إذ قال إن الجماعة الإرهابية كشفت نفسها وأظهرت نواياها وأهدافها، ودخلت في مواجهة عنيفة مع كل القوى الوطنية.

العائدون

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات الـ14 من مسلسلات رمضان»، وشهد مسلسل العائدون، حديثًا لصفوان الذي يعمل مع أصحاب تمويل تنظيم داعش، حول فتاة صالة القمار وحاول صفوان تلفيق تهمة لها.

فاتن أمل حربي

وفي مسلسل فاتن أمل حربي، حاول شاب يستقل موتوسيكل خطف الحقيبة من فاتن التي يوجد بها مليون جنيه لكنها سيطرت على الموقف، وفي مشهد آخر ذهب شفيع إلى مركز استضافة المرأة والتقى راندا محامية المركز، ومنحها عقد شقة حتى تمنحه لفاتن وطلب منها أن تخبرها أن رجل أعمال منحها الشقة دون ذكر اسمها.

الكبير أوي 6

وبدأت حلقة مسلسل الكبير أوي 6، بمرض العترة ابن الكبير، وجاء الدكتور ربيع لكي يقوم بالكشف عليه، حتى يعرف سبب تعبه، وهنا اكتشف أنّ العترة ليس مريضًا، لكن زميلته في المدرسة تتنمر عليه بسبب حجمه الكبير، لذا قرر الكبير أن يذهب إلى المدرسة ويلتقي الناظر ويحل الأزمة وينقل الفتاة أو عترة من الفصل.

مكتوب عليا

وبدأت الحلقة 14 من مسلسل «مكتوب عليا» بسقوط والد «سلمى» خلال الاحتفال بعيد ميلاده ونقله إلى المستشفى وفي هذه اللحظة يتمنى «جلجل» وفاته لكي لا تكتشف «سلمى» خداعها في حين أن الطبيب أخبرهم بأن والدها أصيب بشلل نصفي وفقد النطق وفترة علاجه ستطول.