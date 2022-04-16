تأجيل محاكمة أم وابنتها وصائغ في واقعة قتل «الحاجة خضرة» بالفيوم لمايو المقبل

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمود الحلواني، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم السبت، بتأجيل محاكمة كريمة جمعة عبد الباقي، وابنتها دنيا محمود لطفي، ومحمد عويس محمد «صائغ»، إلى مايو المقبل، وذلك في قضية قتل الحاجة خضرة الصواف، لسرقة قرطها الذهبي، على طريقة «ريا وسكينة»، حيث استدرجت المتهمتان المجني عليها لتناول كوب شاي وخنقاها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

«ريا وسكينة» تنكران قتل الحاجة خضرة

ووجه المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، سؤاله للمتهمتين «كريمة» وابنتها «دنيا» الشهيرتان بـ«ريا وسكينة الفيوم»، قائلا «أنتوا قتلتوا الحاجة خضرة عشان تسرقوا الحلق بتاعها»، إلا أنّ المتهمتين أنكرتا قيامهما بقتلها، وقضى بتأجيل القضية لسماع المرافعة والشهود ومناقشة الطبيب الشرعي، بالإضافة إلى استدعاء باحث اجتماعي لمناقشة المتهمة الثانية «دنيا» نظراً لكونها لا تزال «حدث» لم تكمل عامها الثامن عشر بعد.

قتل على طريقة ريا وسكينة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 12 أكتوبر الماضي، حينما استدرجت المتهمة الأولى جارتهم الحاجة خضرة الصواف، 84 سنة، إلى داخل المنزل ثم قتلتها خنقاً بمساعدة ابنتها دنيا على طريقة «ريا وسكينة»، ووضعتا جثتها في جوال ثم أحضرت «دنيا» توك توك ووضعت الجوال به، وألقت الجثة في صندوق قمامة بأرض المحلج بمركز طامية.

كاميرات المراقبة كشفت الجريمة

وأبلغ أبناء الحاجة خضرة الشرطة عن اختفائها وبتفريغ الكاميرات تبين أنها دخلت منزل جيرانها ولم تخرج، حيث جرى إلقاء القبض عليهما، وبتضييق الخناق عليهما اعترفتا بقتلها وسرقة قرطها الذهبي وبيعه لصائغ «المتهم الأخير» في مركز سنورس، كما أرشدت عن مكان التخلص من الجثة حيث تم استخراجها ونقلها إلى المشرحة، وجرى تشريحها ثم تسليم الجثمان لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير.

إحالة المتهمين إلى الجنايات

وعقب انتهاء التحقيقات جرى إحالة المتهمتين والصائغ الذي اشترى منهما حلق المجني عليها، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة قتل الحاجة خضرة، ليجرى محاكمتهما وإصدار الحكم عليهما فيما نسب إليهما من اتهامات.