جنايات الفيوم تنظر محاكمة 7 اقتلعوا عين مزارع وقتلوه أخذا بالثأر

تنظر محكمة الجنايات بالفيوم، والمنعقدة بالدائرة الرابعة، محاكمة 7 متهمين من أسرة واحدة، لإدانتهم بقتل آخر بطريقة بشعة مع سبق الإصرار والترصد، بعدما قاموا باقتلاع عينه، وذلك أخذاً بالثأر، في قرية قلمشاه بنطاق مركز شرطة إطسا، وذلك في القضية رقم 12828 جنايات مركز إطسا لسنة 2021 والمقيدة برقم 1792 كلي الفيوم.

وتُعقد المحكمة برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد شوقي، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني

أسماء المتهمين في القضية

ووجهت النيابة العامة بمحكمة الفيوم للمتهمين، عبد الله عمر عبد الباقي «محبوس»، 28 سنة، وعلي عبد الباقي علي، 41 سنة، محبوس، وعبد العليم عبد الباقي علي، هارب، وأحمد عمر محمد، هارب، وحسام عمر محمد، هارب، وأحمد محمد محمد، هارب، ومحمد محمود أحمد، هارب، تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني.

قتلوا آخر أخذاً بالثأر

تعود تفاصيل الواقعة إلى 22 يوليو الماضي، حينما قام المتهمين بقتل المجني عليه محمود محمد عبد الفضيل حماد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولم يرتضوا بحكم القضاء بشأن ما وقع عليهم من تعد، وطرحوا بالقوانين عرض الحائط لإطفاء سخيمة قلبهم، وبث الشيطان ريحا خبثه وختم على قلوبهم وعقولهم ورضخوا له، فهيأ لهم جرمهم فبيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم المحقق على إزهاق روحه بدافع الانتقام والثأر.

وبحسب أوراق القضية، أعد المتهمون مخططاً، وجلبوا أسلحة بيضاء وعُصي وشوم ومواسير حديدية لتنفيذ ما يريدون.

اقتلعوا عين المجني عليه

وكمن المتهمين للمجني عليه، بالمكان الذي أيقنوا لفاً لزوم مروره به بالطريق المؤدي لأرضه، وما أن لاح لهم حتى انتفضوا نحوه ركداً وتكالبوا عليه مستلين أسلحتهم وأدواتهم وتسابقوا في كيل الضربات بجسده، ولم يستكينوا، حيث أمسك المتهم الثاني برأسه ليمنهخ من الحراك، وفتح المتهم الثالث عينيه عنوة وأشهر المتهم الأول مسمارا حديديا وأعمله في عينه اليسرى، وحثوا المتهم السابع على قتله والذي طعنه عدة طعنات.

إلقاء الجثة في مصرف مائي

وحمل المتهمون المجني عليه، وألقوه في مصرف مائي، وتركوه غارقاً في دمائه وظنوا مفارقته للحياة، فأحدثوا ما ألم به من إصابات أبانها التقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية للجثمان وفاضت روحه إلى بارئها إثر فشل محاولات إسعافه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء خُطّاف بنجر وأدوات عصي وشوم ومواسير حديدية ومسمار حديدي بغير مسوغ قانوني وفي غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدموه في قتل المجني عليه.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين اليوم، تمهيداً لإصدار الحكم عليهم.