أخبار محافظة الفيوم اليوم.. تمشيط منزل قتلة الحاجة «خضرة» وحادثا تصادم

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، عدة حوادث متنوعة، كان أبرزها تمشيط منزل المتهمتين بقتل الحاجة خضرة الصواف والشهيرتين بـ«ريا وسكينة الفيوم» بالكلاب البوليسية للتأكد من عدم وجود جثث أخرى، بالإضافة إلى إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، وإصابة شاب بطلق ناري في القدم خلال مشاجرة بينه وبين آخرين، وإصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر الفيوم، فيما تسبب رقص شباب شبه عراة خلال نقل «عفش عروسة» في حالة من الغضب بين أهالي المحافظة الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة ضبطهم.

تمشيط منزل قتلة «خضرة» بالكلاب البوليسية

مشطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، منزل قتلة الحاجة خضرة الصواف والشهيرتين باسم «ريا وسكينة» الفيوم، بعد انبعاث روائح كريهة من منزلهما، واشتباه الشرطة في قيامهما بقتل سيدات آخرين قبل الحاجة خضرة، خصوصاً أنّه اختفت عدة فتيات بمركز طامية «محل الجريمة» ولم يتم العثور عليهن حتى الآن.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين إحداهما أجرة والثانية ملاكي، أمام قرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، حيث هرعت 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

إصابة شاب بطلق ناري في القدم

أُصيب شاب يدعى محمد كمال نصر عبد التواب، 35 سنة، بطلق ناري في القدم اليمنى، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين مجهولين، فأطلقوا عليه النيران من فرد خرطوش بحوزتهما، مما تسبب في حالة من الفزع والرعب لدى سكان العقار 7 بمساكن غرب التعاونيات بكيمان فارس، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شخصين في حادث تصادم

أصيب كل من محمد جمال هديب، 35 سنة، ومحمد حمدي محمود، 45 سنة، بإصابات متنوعة إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، على طريق مصر الفيوم الصحراوي أمام قرية الإعلام، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

شباب يحتفلون بـ «عفش عروسة» شبه عراه

سيطرت حالة من الغضب على أهالي محافظة الفيوم، بعد قيام عدد من الشباب بالرقص شبه عراة خلال قيامهم بالاحتفال بنقل «عفش عروسة» بمنطقة العزب التابعة لمركز الفيوم، فيما طالب الأهالي الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على هؤلاء الشباب حتى لا تتكرر تلك الواقعة وتصبح ظاهرة.