ورشة لصناعة الفيلم التسجيلي بمهرجان بورسعيد السينمائي

ينظم مهرجان بورسعيد السينمائي ورشة لصناعة الفيلم التسجيلي للمواهب من أبناء بورسعيد يحاضر فيها المخرج مهند دياب، ويتضمن برنامج الورشة محاضرات في اللغة السينمائية لصناعة الفيلم التسجيلي وكيفية ايجاد الفكرة للافلام التسجيلية وتطويرها وأساليب إبراز جماليات الصورة في السينما التسجيلية والابداع في حكي القصة التسجيلية والسيناريو والحبكة والشخصيات التسجيلية.

ورشة لمدة 3 أيام بواقع 3 ساعات يومياً

وقال المخرج إسماعيل مراد مؤسس، رئيس المهرجان إن الهدف من إقامة ورش فنون صناعة الأفلام هو تقديم الفرص للمواهب من أبناء بور سعيد وصقل مواهبهم واكتساب مهارات جديدة من خلال المحاضرين الذين سيتولون تدريب هذه المواهب مثل المخرج الكبير على بدرخان والمخرج الشاب مهند دياب.

وقال الناقد السينمائي سيد محمود سلام مدير البرامج والأنشطة بمهرجان بورسعيد السينمائي لن يقتصر دوره على عرض الأفلام وبرنامج التكريمات إنما سيلعب دورا رئيسيا في تخريج أجيالا من المواهب في شتى المجالات السينمائية من تأليف وتمثيل وتصوير وإخراج، وهو دور يحرص عليه المهرجان منذ التحضيرات الأولية لإطلاق دورته الأولى و سيستمر عليه في دوراته المقبلة.

معلومات عن المخرج مهند دياب

يشار إلى أن المخرج مهند دياب قدم ما يزيد عن ١٠٠ فيلم تسجيلي قصير وشارك بها في كبري المهرجانات المحليه والعربية والدولية وحصد العديد من الجوائز والتكريمات وأنهي دراسته الجامعية في مجال الاعلام قسم الاذاعة والتليفزيون وانهي الدراسات العليا والحره من دبلوم وماجستير في مجال صناعة وانتاج الافلام في مصر والولايات المتحدة الامريكيه وفرنسا وصربيا وشارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات ويعمل حاليا مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي.