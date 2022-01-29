مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم يكرم الفنانة سهير رمزي

كشف المخرج إسماعيل مراد، رئيس مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم، عن تكريم الفنانة الكبيرة سهير رمزي في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 يونيو 2022 تقديرا لمشوارها الفني المثمر والحافل.

سهير رمزي تعبر عن سعادتها بالتكريم

وأعربت الفنانة سهير رمزي عن سعادتها بالتكريم في الدورة الأولى للمهرجان، وقالت فى بيان خاص، إن هذا التكريم له مذاق مختلف عن بقية التكريمات والجوائز التي حصلت عليها خلال رحلتها الفنية كونه يأتي من مسقط رأسها ومن أهلها وجمهورها في بورسعيد، وأضافت: «بهذا التكريم أستعيد ذكرياتي في المحافظة الباسلة التي أدين لها بالكثير، وفي دورة تحمل اسم المبدع الكبير وابن بورسعيد أيضا الفنان الراحل محمود ياسين لذلك أشكر إدارة المهرجان علي ذلك».

ومن جانبه قال المخرج اسماعيل مراد أن تكريم المهرجان للفنانة الكبيرة سهير رمزي، هو تكريم لكل موهبة وفنان أعطي للفن المصري والعربي الكثير، وتقديرا وعرفانا لفنانة بورسعيدية حققت الكثير من النجاحات بأعمالها وأدوارها سواء على مستوى السينما والتليفزيون والمسرح.

يشار إلى أن سهير رمزي صاحبة مشوار فني حافل بالأعمال الفنية، التي تجاوزت الـ110 عملا ما بين سينما وتليفزيون ومسرح، حيث ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم «صحيفة سوابق»، واتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينات من أهم رموز السينما المصرية، ومن أفلامها ميرامار، أين المفر، البدرون، حتي لا يطير الدخان، دموع صاحبة الجلالة، الحلال والحرام، الطائرة المفقودة، المطارد، عصر الحب، الملاعين، رجل فقد عقله، رحلة الأيام، وبالوالدين إحسانا، ثرثرة فوق النيل، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال، البنات عايزه إيه، وفي المسرح قدمت البكاشين، والنحلة والدبور، وفي التليفزيون زينب والعرش، وقصر العشاق، والقاتل الذي أحبني وغيرها.

تفاصيل مهرجان بورسعيد

عن مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد وتنظمه مؤسسة سينما توجراف وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد بهدف نشر الثقافة السينمائية وتعريف الجمهور البورسعيدي بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث " أوروبا وأسيا وأفريقيا " يضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة و والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمالا سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما