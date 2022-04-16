درجات الحرارة غدا في الإسكندرية.. ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 17 أبريل، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، ما جعل الكثيرون يبحثون عن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار عليها بنسبة 20% تقريبا، وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية ستكون مرتفعة بشكل ملحوظ.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و175 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة غدًا في مصر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 39-22

الإسكندرية 38-21

وادي النطرون 38-21

طنطا 38-21

شبين الكوم 39-22

دمنهور 39-22

بلطيم 37-21

مطروح 36-19

السلوم 35-19

سيوة 39-18

بورسعيد 34-21

دمياط 34-21

الزقازيق 39-22

المنصورة 39-22

الإسماعيلية 40-21

السويس 38-21

العريش 38-21

رفح 35-20

رأس سدر 35-16

نخل 39-19

نويبع 36-20

طابا 35-20

كاترين 32-15

الطور 34-21

شرم الشيخ 36-25

الغردقة 35-24

مرسى علم 31-21

الفيوم 40-22

بني سويف 40-22

المنيا 41-23

أسيوط 41-22

سوهاج 41-23

قنا 41-24

الأقصر 42-24

أسوان 42-25

إدفو 42-25

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 42-22

شلاتين 35-19

أبو رماد 35-18

حلايب 32-19

رأس حدربة 32-19